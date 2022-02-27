Сборная России по биатлону на ЮЧМ-2022 Фото: СБР

Сборная России по биатлону на ЮЧМ-2022 Фото: СБР

В США продолжается юниорский чемпионат мира по биатлону. В понедельник, 28 февраля, спортсмены примут участие в пасьюте.

В 00:10 по московскому времени гонку начнут юниоры.

Сборную России представят четыре спортсмена. Александр Корнев уйдет на дистанцию с отставанием в 30,1 секунду от лидера. Алексей Зубарев уйдет на дистанцию 16-м (+1,16). Эдуард Имаев – 19-м (+1,27), Алексей Ковалев – 24-м (+1,44).

В 01:10 на дистанцию уйдут юниорки. 12-й стартует Анастасия Гришина (+43,5), сразу за ней в гонку отправится Анастасия Батманова (+44,4), под 20-м номером стартует Амина Иванова (+1,18), под 34-м – Кристина Павлушина (+2,08).

Гонку девушек в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Посмотреть соревнования можно по ссылке.