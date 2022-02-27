Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал решение владельца команды Романа Абрамовича передать руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».

«Думаю, что для меня ничего не поменяется. Я понимаю это так. Я нахожусь в тесном контакте с Мариной Грановской и Петром Чехом. Думаю, наши возможности не изменяться после этих новостей«, – цитирует Тухеля репортер Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Челси» в воскресенье, 27 февраля, уступил «Ливерпулю» в серии пенальти в матче Кубка английской лиги текущего сезона. Промах в серии допустил голкипер лондонской команды Кепа Аррисабалага.

Напомним, Роман Абрамович решил передать руководство «Челси» попечителям команды из-за опасений относительно введения санкций из-за ситуации в Украине.