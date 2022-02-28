«Нью-Йорк Айлендерс» всухую обыграли «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:0.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил все 34 броска в воротах команды из Нью-Йорка. В этом сезоне это его пятый шатаут.

Голами отличились Ноа Добсон, Кейси Сизикас, Энди Грин и Киффер Беллоуз.

«Нью-Йорк Айлендерс» находятся на 11-й строчке в таблице Востока после первой победы за последние три матча. «Анахайм Дакс» входят в топ-10 Запада. Калифорнийский клуб уступил во второй встрече подряд.

Далее «Айлендерс» встретятся с «Колорадо 2 марта». Их предыдущие соперники в тот же день сыграют с «Бостоном».