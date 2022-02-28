«Нью-Йорк Рейнджерс» не смогли обыграть соперников из Канады в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча с «Ванкувер Кэнакс» завершилась поражением со счетом 2:5.

Российский нападающий Василий Подколзин провел на льду 14:21, заработал двухминутное удаление и получил коэффициент полезности «-1». Среди его напарников по команде отличились Таннер Пирсон, Тайлер Майерс, Юхо Ламмикко, Мэттью Хаймор и Элиас Петтерссон.

В составе проигравших голы забили Алекси Лафренье и Райан Строум. Форвард Артемий Панарин отыграл 19:07, оформил голевую передачу и заработал показатель полезности «-1». Вратарь Александр Георгиев сделал 29 сэйвов, всего было нанесено 33 броска.

«Рейнджерс» находятся в шестерке в Восточной конференции. «Кэнакс» идет на 11-м месте Запада.