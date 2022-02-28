«Питтсбург Пингвинз» провели на выезде встречу с «Коламбус Блю Джекетс» в регулярном чемпионате НХЛ. Гости одержали победу со счетом 3:2. Среди россиян отличился форвард Евгений Малкин, в его активе за игру – два очка.

Среди победителей шайбы забросили Чад Руведел и Сидни Кросби. Еще один гол и передача – у Малкина. Теперь россиянин набрал 21 (9+12) очко в 19 матчах в текущем сезоне.

В составе проигравших голы забили и Оливер Бьеркстранд и Джек Рослович. Российский защитник Владислав Гавриков отыграл 26:42, но не отличился результативными действиями.

«Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс» играют вместе в Восточной конференции. Клуб из Пенсильвании занимает четвертое место в таблице, их соперники – девятое.