Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальный на 28 февраля рейтинг. На верхней строчке в нем расположился российский игрок Даниил Медведев.

Спортсмен обошел ближайшего соперника из Сербии Новака Джоковича на 150 очков. Положение Медведева в таблице определилось на прошлой неделе после проигрыша его конкурента в четвертьфинале турнира в Дубае. Отметим, что в следующих обновлениях лидер потеряет очки за прошлогодние старты, но сможет закрепиться в топе на соревнованиях в Индиан-Уэллсе.

Медведев стал третьим представителем России, занимающим первую строчку рейтинга. С начала 21 века в этом списке были Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Кроме лидеров, в пятерку входят немец Александр Зверев, испанец Рафаэль Надаль и грек Стефанос Циципас. Андрей Рублев переместился на строчку вверх и занял шестое место.