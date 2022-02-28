«Виннипег Джетс» одержали победу над «Аризоной Койотис» во встрече регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3. Аутсайдер таблицы Западной конференции потерпел очередное поражение.

В составе «Виннипега» Кайл Коннор оформил дубль, по голу забили Евгений Свечников, Адам Лаури и Блэйк Уилер. Россиянину ассистировали Натан Больё и Пьер-Люк Дюбуа. На счету форварда также есть результативная передача.

Среди проигравших отличились Джейкоб Чикран, Барретт Хэйтон и Ник Ритчи.

Отметим, что «Джетс» прервали серию из четырех поражений и переместились на 12-е место в рейтинге Западной конференции. Далее клуб встретится на домашнем льду с «Монреалем» 2 марта.