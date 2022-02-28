«Сент-Луис Блюз» победил «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:0. Лидеры из штата Миссури выиграли четвертую встречу подряд.

Вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон сделал шатаут, отразив 30 бросков. Двумя голами отметился Дэвид Перрон, по одному забили Джордан Кайру и российский форвард Павел Бучневич. Передачу ему сделал Роберт Томас.

Иван Барбашев провел на льду 16:31 и набрал одно очко за ассист. Всего в этом сезоне он заработал 40 баллов. Владимир Тарасенко отыграл 15:17, нанес два броска с двумя штрафными минутами и получил показатель полезности «+1».

«Сент-Луис Блюз» закрепился на втором месте таблицы Западной конференции, «Чикаго Блэкхокс» находятся на 14-й строчке.