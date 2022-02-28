Представительница США Слоан Стивенс стала победительницей турнира в Гвадалахаре (Мексика). В финале она обыграла Мари Бузкову из Чехии.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 7:5, 1:6, 6:2 в пользу американки.

Стивенс сделала два эйса, не допустила двойных ошибок, а также реализовала 4из 9 брейк-пойнтов. Ее соперница один раз подала, ошиблась на линии пять раз и взяла 3 брейк-пойнта из 8.

Последний титул Стивенс выигрывала в 2018 году на соревнованиях в Майами (США). Он стал седьмым за всю ее карьеру.

Напомним, в полуфинале турнира в Гвадалахаре представительница России Анна Калинская снялась во время третьего сета по неизвестным причинам.