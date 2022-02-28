«Даллас» на домашнем льду обыграл «Баффало» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился в пользу хозяев со счетом 4:2.

Российский нападающий Денис Гурьянов отыграл 14:46 и забил гол в третьем периоде. Кроме него, шайбы забросили Михаэль Раффль (дубль) и Роопе Хинц. Представитель России Александр Радулов сделал результативную передачу за 12 минут на площадке.

В составе проигравших голами отметились форварды Тейдж Томпсон и Коди Икин.

«Даллас» заработал 61 очко за 52 игры сезона, команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Баффало» набрал 40 очков в 54-х матчах и расположился на 15-й строчке Востока.