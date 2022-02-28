Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ. Его команда проводила встречу с «Коламбус Блю Джекетс».

Игра завершилась со счетом 3:2 с преимуществом «Пингвинз». Малкин забил гол и отдал результативную передачу.

В 19 матчах текущего сезона россиянин заработал 21 (9+12) очко. Начало розыгрыша он пропускал из-за травмы колена. Ранее Малкин установил личное достижение по победным шайбам. Малкин обошел по этому показателю Марио Лемье, остановившись на отметке в 75 голов.

Вторым номером признан форвард «Коламбуса» Джек Рослович. Он также набрал два очка за гол и ассист. Третьей звездой игры назвали голкипера «Питтсбурга» Кэйси Десмита, оформившего 32 сэйва.