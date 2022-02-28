Сегодня, 28 февраля, петербургский «Зенит» вернется в сезон Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 матчем с «Рубином». В 19-м туре сине-бело-голубые сыграют на домашнем поле.

Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире можно увидеть по ссылке здесь, ее покажет телеканал Матч ТВ.

В составе «Зенита» травмированным остается защитник Деян Ловрен, у него повреждение лодыжки. У «Рубина» на поле не выйдет полузащитник Михаил Костюков, сломавший ногу.

Петербуржцы временно уступили верхнюю строчку таблицы чемпионата России «Динамо», но уже после этой игры могут вернуть это место.

Ранее сине-бело-голубые провели два матча в Лиге Европы против «Бетиса» и проиграли по сумме двух встреч.