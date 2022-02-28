Российский биатлонист Александр Корнев взял юниорский Кубок IBU в общем зачете. За все гонки текущего сезона 2021/22 он набрал 370 баллов и обошел ближайшего соперника на 40 очков.

На втором месте в итоговой таблице финишировал чешский биатлонист Маречек Йонас (330). В топ-3 также попал поляк Ян Гунка (312).

Ранее Корнев выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов в рамках юниорского Кубка IBU. Накануне он стал 11-м в гонке преследования на юниорском чемпионате мира в США.

Среди женщин титул забрала итальянка Сара Скаттоло. В тройке лучших еще есть немки Йоханна Пуфф и Луизе Мюллер. Лучшая из россиянок, Амина Иванова, расположилась на пятом месте.