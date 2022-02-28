Призер Олимпиада-2022, российская саночница Татьяна Иванова прокомментировала санкции, затронувшие отечественных спортсменов. Она отметила, что атлеты не в первый раз стали точкой давления.

Она поделилась своим мнением в социальной сети.

«Друзья! Лично я против войны и всякого насилия к кому-либо! Но! Почему начинают банить российских спортсменов? Почему они опять являются точкой давления? Почему ребята из других стран отказываются соревноваться со спортсменами из нашей страны?!», — написала Иванова в Stories в Instagram.

Напомним, спортсменка пропускала Олимпиаду-2018 после допинговых разбирательств по результатам Игр-2014 в Сочи. Изначально МОК отозвал серебряную награду Ивановой, но ее иск в CAS был удовлетворен, а медаль восстановлена.