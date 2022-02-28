Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав забил первый гол за за датский «Мидтьюлланд». Он нанес точный удар по воротам соперников в своем втором матче за новый клуб.

В 17-м туре чемпионата Дании «Мидтьюлланд» встречался на выезде с «Оденсе».

Бразильский форвард реализовал свою попытку на 93-й минуте. После выхода на замену он смог сравнять счет в дополнительное время и привести команду к ничьей со счета 2:1.

Вагнер Лав сыграл за ЦСКА в 259 матчах. За время игры он забил 124 гола и оформил 53 ассиста.

Предыдущим клубом бразильца был казахстанский «Кайрат», в котором он провел 2020 и 2021 год. Допускалось, что после ухода он мог снова вернуться в московскую команду, которую тренировал Алексей Березуцкий.