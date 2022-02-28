Финский «Йокерит» разорвал соглашения с восемью игроками после решения команды о выходе из Континентальной хоккейной лиги. Клуб покинули не только атлеты, но и наставник.

Отметим, что тренер Лаури Марьямяки рассчитывал уйти из «Йокерита» еще в ноябре 2021 года.

Среди игроков, которые уйдут из финского коллектива – Марко Анттила, Ханнес Бьёрнинен, Хенри Икосен, Юлиус Юнттила, Томми Кивистё, Калле Коссила, Отто Лескинен и Давид Скленичка.

«Йокерит» изначально вошел в плей-офф и в первом туре должен был сыграть с московским «Спартаком», однако клуб снялся с розыгрыша Кубка Гагарина из текущей политической ситуации. Им засчитали техническое поражение и пересчитали все результаты.

Лучшее достижение «Йокерита» – выход во второй раунд плей-офф КХЛ в 2015 и 2018 годах.