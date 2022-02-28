Международный союз конькобежцев (ISU) планирует внедрить технологии, связанные с искусственным интеллектом и дополненной реальностью, в судейство фигурного катания.

По информации Матч ТВ со ссылкой на источник, одна из групп организации ответственна за введение новых инициатив в действие. Именно они будут заниматься разработкой этой системы и ее обслуживанием.

Прежде всего, система поможет с определением количества оборотов в прыжках. Она будет анализировать данные, по которым будет понятно, докручен ли прыжок, а также определится преротация при отталкивании.

Начало работ по этому вопросу были запланированы на весну 2022 года, однако не исключен перенос сроков из-за текущей политической ситуации в мире.