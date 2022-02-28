Призер Олимпиады-2022 в эстафете, российский биатлонист Карим Халили поделился ощущениями от общения в национальной команде. Он отметил, что нынешняя сборная получилось одной из самых дружных.

Спортсмен дебютировал на Кубке мира 9 января 2020 года в немецком Оберхофе .

«За все годы, которые я в команде, от юниорской до мужской, наверное, это — самый сплочённый коллектив, который я когда-либо видел. И неважно, что мы готовились разными группами. С ребятами, которые в этом году были на Кубке мира, у нас абсолютно замечательные отношения», — цитирует Халили Чемпионат.

В сезоне 2021/22 он дважды поднимался на пьедестал на Кубке мира. Он был победителем мужской эстафеты в составе сборной России и бронзовым призером индивидуальной гонки.