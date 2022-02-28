Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, чем похожи и чем отличаются нынешний нападающий Юри Алберто и бывший форвард Сердар Азмун.

Иранец официально покинул петербургский клуб после трансфера бразильца.

«Если говорить про работу с мячом, то это нападающие одного уровня. Юри, как и Сердар, всегда хочет быть первым, стремится забивать. Резкий, быстрый, обладает прекрасным голевым чутьём», – цитирует Сантоса Чемпионат.

Он добавил, что с Алберто команда больше приобретает в плане обороны, именно в этом компоненте бразилец сильнее Азмуна.

Напомним, сегодня, 28 февраля, «Зенит» вернется в РПЛ после перерыва и сыграет с «Рубином» в 19-м туре национального чемпионата.