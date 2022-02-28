Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе обратилась к фигуристкам из своей группы, выступавшим на Финале Кубка страны. Наставники отметили успехи спортсменок по итогам двух дней прокатов.

Первые три места на подиуме заняли Софья Акатьева, Аделия Петросян и Алиса Двоеглазова. Все они представляют один и тот же коллектив и работают с Этери Тутберидзе.

«Поздравляем Софью Акатьеву, Аделию Петросян и Алису Двоеглазову с золотой, серебряной и бронзовой медалями в финале Кубка России. Работаем дальше», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в этом сезоне Акатьева уже становилась чемпионкой России среди юниоров и отобралась на юношеский чемпионат мира.