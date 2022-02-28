Португальская трасса в Портимане стала одним из кандидатов на замену российскому этапу чемпионата Формулы-1. Известно, что европейский трек вошел в шорт-лист после отказа FIA проводить гонку в Сочи.

Мероприятие в России было запланировано на 25 сентября. Но заезды отменились из-за конфликта с Украиной и текущей политической ситуацией.

«Мы ведем переговоры с организацией Формулы-1 о проведении мероприятия по замене. Если организация выберет трассу Портимао, это станет отличным дополнением к календарю гонок, запланированных на нашем автодроме, включая Гран-при MotoGP», — цитирует гендиректор автодрома Паулу Пиньейру издание Correio da Manha.

Напомним, сезон-2023 начнется гонками на Гран-при в Бахрейне.