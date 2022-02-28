22 февраля в российской премьер-лиге закрылось зимнее трансферное окно. Сейчас клубы смогут заявить на сезон только тех, кто был свободным агентом на момент открытия окна. Ряд громких трансферных слухов так и остались слухами: Александр Кокорин не вернулся реанимировать карьеру в Россию, а «Зенит» не покупал новых вратарей. Тем не менее, несколько ярких переходов всё же состоялись, и мы выбрали десять самых интересных, громких и просто дорогих.

10) Юрий Жирков (свободный агент → «Химки»)

С игровой точки зрения этот трансфер громким не назовёшь. Юрий Валентинович уже больше полугода не выходил на поле, а в августе отметит 39-летие. Но стоит ли говорить о значимости Жиркова для российского футбола? Он остаётся одним из последних действующих игроков «бронзового» состава сборной России с Евро-2008. Ещё полгода назад он ехал на чемпионат Европы как один из основных футболистов команды. Хочется верить, что Жирков не успел забыть, как играть в футбол, и ещё не раз порадует поклонников проходами по бровке.

9) Арсен Адамов («Урал» → «Зенит»). 5 млн евро*

* — цены указаны по данным Transfermarkt. В реальности суммы могут по ряду причин отличаться

За последний год Адамов проделал стремительный путь от резервиста «Ахмата» до игрока сборной России и новичка лучшей команды РПЛ. Заиграв в «Урале», осенью Адамов был вызван в национальную команду в связи с серией травм фланговых игроков. А уже зимой играл за «Зенит» на Кубке Атлантики. Сейчас трансфер кажется усилением скорее резерва «Зенита», нежели основного состава, но с учётом прогресса защитника, вполне возможно, что уже в следующем году мы не будем представлять оборону сине-бело-голубых без Адамова.

8) Хесус Медина (свободный агент → ЦСКА)

Последние три сезона Медина был основным хавбеком одного из лучших клубов MLS «Нью-Йорк Сити» и стал с ним в прошлом году чемпионом лиги. Однако контракт с ним было решено не продлевать, и армейцам Медина достался бесплатно.

Парагвайский полузащитник уже успел принять участие в дерби со «Спартаком», отыграв 55 минут. Ничем особо ярким не выделился, но и погоды не портил.

7) Константин Кучаев (ЦСКА → «Рубин»). Аренда, 70 тыс. евро

Кучаев входил в число талантливых «птенцов» Гончаренко, и казалось, что вот-вот он станет игроком сборной – у него даже один матч за национальную команду был. Но увы, после восстановления Дзагоева и перехода Мухина центр поля армейцев оказался перенасыщен, и Кучаев всё чаще ограничивался выходами на замену на 5-10 минут.

Леонид Слуцкий уже воскрешал карьеры сдувавшихся футболистов, так что, возможно, у него получится провернуть это и с Кучаевым.

6) Ян Кухта («Славия» → «Локомотив»). 5 млн евро

«Локомотив» зимой расстался с опытным нападающим и приобрёл ему на замену более молодого легионера. 25-летний Кухта находится на пике своей карьеры: форвард регулярно забивал за «Славию» в чемпионате Чехии и еврокубках, а в прошлом сезоне и вовсе стал чемпионом и лучшим бомбардиром лиги, а заодно выиграл Кубок страны.

Дебют Кухты в РПЛ мог состояться ещё вчера, но из-за отмены рейсов на юг России, игра «Краснодар» — «Локомотив» улетела на неопределённый срок.

5) Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро» → «Краснодар»). 8 млн евро

Трансфер Хуниора Алонсо стал вторым по величине в России в зимнее трансферное окно. «Атлетико Минейро» расстался с ним за 8 миллионов евро, что для 29-летнего футболиста – внушительная сумма. Алонсо с 2013 года играет за сборную Парагвая, имеет опыт выступлений в «Лилле» и «Сельте», так что проблем с адаптацией в Европе однозначно не испытывает. Правда, когда мы увидим его в деле – пока что вопрос. Привет всё тем же отменённым рейсам.

4) Иван Сергеев («Крылья Советов» → «Зенит»). 2,15 млн евро

А этот переход мог бы стать для «Зенита» самым громким этой зимой, если бы не одна дорогостоящая покупка (о ней ниже). Иван Сергеев уже не раз демонстрировал своё умение адаптироваться и забивать в любой лиге и любом клубе, осенью получил долгожданный и заслуженный вызов в сборную России, так что в «Зените» у него тоже должно всё получиться. Хотя, скорей всего, ближайшие полгода Семак его рассматривает как подмену Дзюбе. Впрочем, при желании Сергеев может выйти и на фланге – действовать в подыгрыше он тоже умеет.

Форвард уже получил в общей сложности около тайма в матчах Лиги Европы с «Бетисом». Старался, но забить не смог.

3) Юсуф Языджи («Лилль» → ЦСКА). Аренда, 350 тыс. евро

Мы добрались до призовой тройки, и нас ждут настоящие топы. Юсуф Языджи в прошлом сезоне был одним из ведущих игроков «Лилля», который сенсационно отобрал чемпионство во Франции у всемогущего «ПСЖ». В этом сезоне турок выпал из основной обоймы «бульдогов» и решил попробовать себя в России.

Переход Юсуфа Языджи ознаменовался скандалом: ЦСКА, презентуя его, очень неуместно пошутил про «русских наташ». Пост быстро потёрли, а Языджи уже в первом матче показал, что приехал сюда не за приключениями, а по профессии: уже в первой игре со «Спартаком» он забил решающий гол в начале второго тайма и принёс армейцам победу в принципиальнейшем дерби — 2:0.

2) Юри Алберто («Интернасионал» → «Зенит»). 25 млн евро

Стоимость Юри Алберто в разных источниках даётся разная, но в любом случае цифра впечатляет. Талантливый бразилец был приобретён в спешном порядке на замену леверкузенскому «беглецу» Сердару Азмуну.

По данным СМИ, за 20-летним форвардом гонялись ведущие клубы «Большой пятёрки», так что его трансфер в «Зенит» выглядит большой удачей для клубного менеджмента.

Юри Алберто уже успел отметиться голевым пасом на Кубке Атлантики, а также дважды вышел на поле с «Бетисом», причем на выезде – уже в стартовом составе. Не исключено, что мы увидим его и сегодня, в игре с «Рубином».

1) Фёдор Смолов («Локомотив» → «Динамо»). 120 тыс. евро

Конечно, 120 тысяч евро за основного нападающего сборной России выглядят как какое-то издевательство. Возможно, в «Локо» решили, что ветеран уже «не тянет»: после голевого всплеска в августе Смолов затих и стал забивать по большим праздникам. Казалось, в «Динамо» ветеран едет доигрывать. Но уже в контрольных матчах Смолов пару раз отличился за родной клуб, а в первой же официальной игре забил победный мяч «Химкам» (3:0).

Конечно, по потенциалу Юсуф Языджи и Юри Алберто смотрятся выгоднее Смолова, однако именно на внутреннем рынке данный трансфер выглядит самым топовым: в отличие от звёздных иностранцев, Смолову не нужно время на адаптацию, в «Динамо» он пришёл в статусе звезды (а не перспективного новичка), так что есть все опасения, что бело-голубые не сдуются под конец сезона и будут бодаться с «Зенитом» за чемпионство до самого последнего тура.