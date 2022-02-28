Сборная России по лыжным гонкам планирует участвовать в норвежских этапах Кубка мира в Драммене и Осло. Известно, что команды отправились на следующие старты из финского Лахти.

Ранее глава комитета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Вегард Ульванг заявил, что российские спортсмены не должны участвовать в соревнованиях в Норвегии.

«Послание Норвежской ассоциации лыжного спорта к России и российским спортсменам предельно ясно: мы не хотим их участия! Однако желание не означает, что россияне не могут участвовать», — сказано в сообщении NRK.

Этап Кубка мира в Драммене пройдет 3 марта, а в Осло – 5-6 марта. Ранее был отменен российский финал турнира в Тюмени.