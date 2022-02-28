Известный российский бизнесмен Роман Абрамович участвует в переговорах между Россией и Украиной, утверждает The Jerusalem Post. По данным источника, олигарха попросила присутствовать украинская сторона, поскольку 55-летний Абрамович имеет тесные связи с еврейскими общинами Украины и России.

Данную информацию подтвердил и известный продюсер Александр Роднянский, который родился в Киеве, но работает в России. Источник отмечает, что у него есть тесные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Представители Абрамовича не комментировали информацию о его присутствии на переговорах, но подтвердили обращение украинской стороны.

Переговоры проходят в эти минуты в Белоруссии, недалеко от украинской границы на реке Припять.

Абрамович с 2003 по 2022 год был владельцем лондонского «Челси». На днях он передал управление клубом благотворительному фонду. При Абрамовиче «Челси» выиграл большую часть своих трофеев: пять чемпионатов, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, две Лиги чемпионов, две Лиги Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.