Московский «Спартак» не сможет продолжить выступления в Лиге Европы. Допускается, что УЕФА запретит участие в турнире для российской команде и засчитает ей техническое поражение.

Вновь о возможности исключения клуба сообщает немецкий таблоид Bild. Ранее это не исключали польские СМИ. Ситуация объясняется санкциями международных организаций к России из-за конфликта с Украиной.

В 1/8 финала Лиги Европы «Спартак» должен сыграть с немецким клубом «РБ Лейпциг». Первый матч был запланирован на 10 марта на гостевой арене, ответная встреча намечалась на 17 марта на нейтральном поле.

После засчитанного технического поражения «Спартака» его соперники автоматически выйдут в 1/4 финала соревнований.