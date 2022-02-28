Агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв рассказал о состоянии здоровья футболиста. Напомним, 22 января, в матче 23-тура итальянской Серии А с римским «Лацио» полузащитник получил травму задней поверхности бедра.

«Лёша в полном порядке. Готов играть, он восстановился. В заявке на сегодняшний матч «Аталанты» — цитирует слова Шпинёва «Чемпионат».

Сегодня итальянский клуб сыграет с «Сампдорией». Начало встречи в 22:50 по московскому времени.

26-летний футболист выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В текущем сезоне он провел на поле 16 игр, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

На данный момент «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской серии A.

Автор — Дарья Гаврилова