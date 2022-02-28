Защитником французского «ПСЖ» Серхио Рамосом интересуется «Лос-Анджелес Гэлакси», утверждает Footmercato.

Напомним, футболист в прошлое летнее трансферное окно перешел в парижский клуб на правах свободного агента. За команду 35-летний защитник провел пять игр и забил один гол. Большинство матчей игрок пропустил из-за различных травм, его тревожили травма берцовой кости и мышечные проблемы.

Контракт Рамоса с «ПСЖ» истекает в 2023 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 8 млн.

На данный момент «ПСЖ» находится на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, за 26 матчей команда набрала 62 игровых очка.

«Лос-Анджелес Гэлакси» — американский футбольный клуб из штата Калифорния, выступающий в MLS — высшей футбольной лиге США и Канады.

Автор — Дарья Гаврилова