Итальянский разыгрывающий УНИКСа Марко Списсу планирует уехать из России из соображений безопасности. Отмечается, что он не хочет разрывать контракт, а допускает просто выезд из страны.

О ситуации с легионером сообщает Metaratings.ru со ссылкой на источник, близкий к клубу.

Ранее московский ЦСКА сообщил, что расположение команды покинули Торнике Шенгелия и Иффе Лундберг. За ними в родные страны могут отправиться Марюс Григонис и Йоханнес Фогтманн.

Петербургский «Зенит» принял решение отпустить всех иностранных игроков из России. Представители сине-бело-голубых могут спокойно покинуть страну и не расторгать контракты. Пока в России еще остаются семь легионеров и тренерский штаб, состоящий из иностранцев.