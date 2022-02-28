«Шальке» на официальном сайте объявил о досрочном расторжении контракта с титульным спонсором — российской энергетической компанией «Газпром».

Данное решение принял совет директоров клуба из Гельзенкирхена с одобрением наблюдательного совета. В данный момент исполнительный и наблюдательный советы клуба ведут переговоры. Более подробную информацию «Шальке» пообещал дать позднее.

«Газпром» был титульным спонсором «Шальке» с 2007 года. На днях стало известно, что гельзенкирхенцы уберут логотип «Газпрома» с футболок.

В прошлом сезоне «Шальке» впервые с 1991 года покинул немецкую Бундеслигу 1. В настоящий момент клуб занимает пятое место в таблице Бундеслиги 2, на 3 очка отставая от зоны стыков и на 4 — от первого места. В составе клуба выступает один россиянин — арендованный у «Зенита» полузащитник Ярослав Михайлов. На счету 18-летнего хавбека 8 матчей и 1 голевой пас в нынешнем сезоне Бундеслиги 2.