Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предложил сделать открытым чемпионат России по биатлону, который пройдет в Тюмени в конце марта.

«В условиях бойкота наших биатлонистов со стороны IBU предлагаю провести чемпионат России по биатлону в Тюмени в открытом статусе. С удовольствием бы пригласил на него команды Белоруссии, Казахстана и Монголии. Также был бы рад, если бы китайские биатлонисты завершили сезон в России», — цитирует слова Тихонова Metaratings.ru.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским и белорусским спортсменам соревноваться под национальными флагами. Обе команды лишились возможности получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. В ответ Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о снятии своих атлетов с оставшихся этапов Кубков мира и IBU.

Автор — Дарья Гаврилова