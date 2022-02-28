Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) не отстранять сборную России от этапов Кубка мира.

Напомним, ранее за отстранение российских спортсменов выступил трехкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам из Норвегии Вегард Ульванг, который занимает пост главы комитета лыжных гонок FIS.

В середине текущей недели пройдет этап в Драммене, а в конце лыжники примут участие в гонках в Хольменколлене.

«Кстати, у FIS, в отличие от IBU, яица есть…» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее в IBU постановили, что российские биатлонисты должны выступать в качестве нейтральных спортсменов на Кубке мира и Кубке IBU. Сборная России отказалась участвовать в оставшихся этапах Кубка мира.