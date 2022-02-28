1 марта УЕФА проведет экстренное совещание, на котором будет рассматриваться вопрос участия женской сборной России на чемпионате Европы 2022 года, сообщает The Times.

Евро-2022 должен пройти в Англии этим летом. Сообщается, что страна-организатор отказывается от присутствия российской национальной команды на турнире из-за ситуации в Украине. Англия может предложить в качестве замены сборной России женскую команду Португалии.

Напомним, ранее в стыковых матчах за право выступить на Евро-2022 сборная России обыграла Португалию (1:0, 0:0).

Чемпионат Европы 2022 года среди женских национальных команд пройдёт с 6 по 31 июля.