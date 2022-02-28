Российский спортивных журналист Василий Конов в своем телеграм-канале заявил, что сборная России по хоккею не сможет принять участия в чемпионате мира.

«Минус хоккей. Сборной России не будет на чемпионате мира, а молодежного и взрослого чемпионата мира не будет у нас«, – написал Конов в телеграм-канале.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 13 по 29 мая 2022 года в Хельсинки и Тампере (Финляндия).

Планировалось, что в 2023 году Санкт-Петербург примет чемпионат мира по хоккею. Соревнования должны были начаться 12 мая.

Также в 2023 году в Новосибирске и Омске должен был пройти молодежный ЧМ.

ИИХФ заговорило об отмене соревнований из-за ситуации в Украине.

Ранее под санкции попали российские футболисты. Они будут выступать на международных турнирах без флага и гимна.