Петербургский «Зенит» начал матч против казанского «Рубина» в Российской Премьер-Лиге. Обе команды в понедельник, 28 февраля, играют впервые после зимнего перерыва. Матч проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Прямая трансляция матча доступна по ссылке.

«Зенит» уходил чемпионом на зимний перерыв, но уступил лидерство в РПЛ после матча между «Динамо» и «Химками» (3:0). Москвичи теперь возглавляют турнирную таблицу.

«Рубин» идет на одиннадцатом месте в Российской Премьер-Лиге.Подопечных Леонида Слуцкого от вылета отделяют всего лишь три очка.

По информации источников, приближенных к команде, «Зениту» не сможет помочь украинский защитник Ярослав Ракицкий. Он находится в подавленном состоянии из-за ситуации на Родине. Также от травм лечатся Станислав Крицюк и Деян Ловрен.

У «Рубина» травмирован Михаил Костюков и Хвича Кварацхелия.