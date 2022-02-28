Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из России Александр Большунов в понедельник, 28 февраля, не стал общаться с журналистами по прибытии в Норвегию. Об этом сообщает издание VG.

На этой неделе в стране пройдут два этапа Кубка мира – в Драммене и Хольменколлене.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) не стал отстранять лыжников сборной России от участия в этапах Кубка мира.С этим предложением выступил трехкратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира из Норвегии Вегард Ульванг. Сейчас лыжник является главой комитета лыжных гонок FIS. Экс-спортсмен заявил, что россияне не должны принимать участия в этапах в Норвегии.

Ранее Международный союз биатлонистов запретил российским спортсменам выступать на этапах Кубка мира под своим флагом из-за ситуации в Украине.