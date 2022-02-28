Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать спортсменов из России и Белоруссии для участия в соревнованиях.

«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц«, – содержится в заявлении организации.

МОК разрешил спортсменам из России и Белоруссии выступать в статусе нейтральным атлетов или нейтральных команд.

Новые санкции в российском спорте ввели из-за ситуации в Украине.