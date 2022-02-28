Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что отзывает Олимпийский орден у президента Российской Федерации Владимира Путина. Информация об этом размещена на официальном сайте организации.

Также Олимпийские ордена забрали у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака.

«Исполком МОК, исходя из исключительных обстоятельств ситуации и принимая во внимание крайне серьезные нарушения олимпийского перемирия и другие нарушения олимпийской хартии российским правительством в прошлом, принял специальное решение об изъятии Олимпийского ордена«, – содержится в сообщении Международного олимпийского комитета.

Также Владимира Путина лишили почетного черного пояса девятого дана. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации тхэквондо .