Бразильские легионеры донецкого «Шахтера» вместе с семьями покинули Украину. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Вчера, 27 февраля, футболисты и их близкие выехали из Киева в сторону границы. На данный момент, они находятся на территории Румынии. Также вместе со спортсменами «Шахтера» страну покинули легионеры киевского «Динамо».

В пресс-службе команды добавили, что эвакуация футболистов стала возможной из-за личного содействия президента УЕФА Александера Чеферина, президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павленко и президента Федерации футбола Молдавии Леонида Олейниченко.

Напомним, в Украине продолжается вооруженный конфликт. В стране приостановлены все спортивные мероприятия.