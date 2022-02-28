Медицинский консилиум одобрил покупку препарата «Золгенсма» для четырёхлетнего мальчика из Краснодара Марка Угрехелидзе. Об этом сообщили родители мальчика на странице в Инстаграме, а также политик Евгений Ройзман в Твиттере.

Средства на препарат выделит фонд «Круг добра». Решение было принято ещё в пятницу.

Средства на покупку дорогостоящего препарата (его называют самым дорогим лекарством в мире) в размере 121 миллиона рублей были собраны «Фондом Ройзмана», однако поначалу врачи не согласились на то, чтобы поставить этот укол. В результате консилиум всё же принял данное решение.

Сейчас, однако, могут возникнуть проблемы с доставкой препарата в Россию из-за закрытия воздушного пространства большинством европейских стран.