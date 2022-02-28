Появились стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на матч девятнадцатого тура Российской Премьер-Лиги. В понедельник, 28 февраля, команды встретятся на стадионе «Газпром Арена».

В заявку на матч не попал украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий. Также вне списка оказался украинский тренер Анатолий Тимощук.

В составе «Зенита» на поле выйдут Одоевский, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком и Юри Алберто.

Леонид Слуцкий заявил на матч Дюпина, Бегича, Тальби, Ломовицкого, Кучаева, Мусаева, Самошникова, Кварацхелию, Хакшабановича, Дрейера и Лисаковича.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Матч ТВ».