Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за «Манчестер Юнайтед», потерял 10 миллионов евро на продаже элитной недвижимости в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, в 2015 году Роналду купил апартаменты премиум-класса на Манхэттене за 16,3 миллиона евро. Футболист стал обладателем квартиры на 240 квадратных метров с отличным видом.

Из-за пандемии цена апартаментов резко упала. В 2019 году Криштиану решил продать квартиру, но покупатель нашелся только сейчас. Он приобрел недвижимость за 6,3 миллиона евро.

Убыток Роналду составил около 10 миллионов евро.

На футбольном поле у португальца также появились проблемы. За десять матчей в 2022 году Роналду забил всего один гол.