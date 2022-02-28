Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), запрещающие участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.

«Комментарий только один – категорически с ними не согласны. Есть Олимпийская хартия и есть многократно озвученная ранее позиция руководства МОК о том, что спортсмены – сердце олимпийского движения, а их права превыше всего, в том числе любой политической тенденциозности«, – цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

Президент ОКР добавил, что решение коллег из МОК противоречит регламентирующим документам организации и Хартии. Олимпийское движение должно объединять, а не разделять людей.

Поздняков заявил, что организация отправит запросы с международные федерации для получения официального ответа о статусе российских спортсменов и их правах на участие в соревнованиях.