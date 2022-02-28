Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии заявили о решении не приглашать сборную России на оставшиеся этапы Евротура.

«Российское вторжение на Украину – это ужасная ситуация, и мы в хоккейном мире полностью поддерживаем народ Украины. Поэтому приглашение сборной России по хоккею на турниры Евротура в Стокгольме, Хельсинки и Праге на данный момент совершенно немыслимо, о чем мы и договорились«, – цитирует председателя Шведской хоккейной федерации Андерса Ларссона официальный сайт организации.

Решение хоккейных федераций будет распространяться на мужскую, женскую и юниорскую сборные России по хоккею.

Ранее под санкции из-за ситуации в Украине попали российские футболисты. Национальная команда будет выступать на международных турнирах без флага и гимна.