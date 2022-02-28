Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему украинский защитник Ярослав Ракицкий не попал в заявку команды из Санкт-Петербурга на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

«Ракицкому дали два выходных дня по семейным обстоятельствам. Завтра он должен присоединиться к команде«, – заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что «Зенит» выполняет все финансовые обязательства перед своими футболистами. Легионеры пока не поднимают вопрос о возвращении домой. Руководство команды расценивает сообщения Ярослава Ракицкого в социальных сетях как его личное дело, которое не имеет отношения к работе.

Команда из Санкт-Петербурга не планирует расторгать контракт с украинским футболистом.