Санкт-петербургский «Зенит» дал возможность иностранным игрокам и сотрудникам уехать из России. Об этом сообщает BasketNews.

По информации источника, «Зенит» дал возможность представителям команды покинуть страну, если они не чувствуют себя в безопасности. При этом речи о расторжении контрактов не идет.

Ранее появилась информация о том, что разыгрывающий из США Шабазз Напьер решил покинуть расположение «Зенита» и улетел в США. Также из расположения команды уехали литовцы Миндаугас Кузминкас и Артурас Гудайтис.

В команде остались Тайсон Картер, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Коннер Фрэнкэмп, Матеуш Понитка, Алекс Пойтресс и Джордан Мики.

Также команду могут покинуть представители тренерского штаба Хави Паскуаль и Иньиго Зорсано, также грек Адамантиос Паганиотопулос и спортивный директор Манос Пападопулос.