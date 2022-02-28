Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова прокомментировала ранее опубликованные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), по которым международные спортивные федерации и организаторы не должны приглашать спортсменов из России и Белоруссии.

«Это полный железный занавес для спортсменов. Это ужасно, политика полностью овладела спортом. Самые порядочные, честные, трудолюбивые люди, которые являются символом человечества, попадают под политические игры наших партнеров и такой организации, как МОК«, – цитирует Винер-Усманову «РИА Новости Спорт».

Глава ВФХГ понимает, что это решение продиктовано соображениями безопасности для российских спортсменов, так как их могут дискредитировать из-за ситуации в Украине.