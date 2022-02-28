Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё заявил о досрочном завершении текущего сезона.

«И физически, и морально этот год был особенно сложным с точки зрения инфекционного контроля и подготовки к Олимпиаде. После последней Олимпиады в 2018 году у меня не было времени для длительного перерыва, и поэтому сейчас я беру отпуск», – цитирует Бё-младшего NRK.

Йоханнес добавил, что он мотивирован на работу в следующем олимпийском цикле. Олимпийские игры в Антерсельве пройдут в 2026 году.

Йоханнес Бё – действующий обладатель «Большого хрустального глобуса». На данный момент норвежец занимает пятую строчку в общем зачете Кубка мира. В текущем сезоне IBU планирует проведение еще трех этапов Кубка мира в Контиолахти, Опеля и Осло.