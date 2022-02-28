«Зенит» и «Рубин» завершили первый тайм матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Команы встречаются в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Матч начался в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» смотрелся интереснее в первой половине встречи. Подопечные Сергея Семака создали первый опасный момент на 16-й минуте матча. Чистяков получил передачу с углового и пробил в перекладину ворот Юрия Дюпина.

Затем Малком во вратарской подставил ногу под прострел Вендела, но голкипер «Рубина» забрал мяч.

На второй добавленной минуте первого тайма счет открыл полузащитник «Зенита» Вендел. Он добил мяч в ворота «Рубина» после отскока от Юрия Дюпина. Однако рефери матча Евгений Кукуляк отменил взятие ворот из-за офсайда после сигнала бригады VAR.