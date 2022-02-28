Евролига объявила о приостановке участия ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» в турнире на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Евролига решила аннулировать результаты российских клубов в регулярном чемпионате в случае неблагоприятного развития ситуации в Украине.

Санкт-петербургский «Зенит» идет на пятом месте в турнирной таблице Евролиги. Российский клуб провел 23 встречи. В них одержано 14 побед. Девять матчей завершились поражением подопечных Хавьера Паскуаля.

Московский ЦСКА идет на шестом месте с 14 победами и 10 поражениями.

УНИКС после 25 матчей идет на восьмом месте в турнирной таблице. В активе команды из Казани 13 побед и 12 поражений.

Ранее под санкции попали российские футболисты. Сборная России будет выступать на международных соревнованиях без гимна и флага.