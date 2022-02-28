Стартовал второй тайм матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Рубином». Встреча проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

В первом тайме бразильский полузащитник «Зенита» Вендел забил гол, но его отменили из-за офсайда после пересмотра VAR.

На 48-й минуте матча Клаудиньо с правого фланга отдал передачу в штрафную Юрия Дюпина. Юри Алберто выпрыгнул выше остальных футболистов и перенаправил мяч в сетку ворот «Рубина». Этот гол стал первым для бразильца за «Зенит».

На 54-й минуте Александр Ломовицкий нарушил правила на Клаудиньо в штрафной. Рефери указал на 11-метровую точку. Алексей Сутормин обыграл Юрия Дюпина и удвоил преимущество питерской команды.

В случае победы «Зенит» снова возглавит турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.